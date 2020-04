Imprenditore stroncato dal Coronavirus, la moglie muore 4 giorni dopo

Un’altra famiglia martoriata dal Coronavirus e tre figli rimasti orfani in pochi giorni. Travagliato piange la comparsa di Rosa Giulia Cadei: è spirata quattro giorni dopo il marito, noto imprenditore ed ex assessore del paese.

Insieme anche dopo la morte: Daniele Santi si è spento la scorsa settimana, stroncato dal Coronavirus. Per anni ha diretto la S.Inox, ditta - da lui fondata negli ’80 - specializzata nella rivendita di prodotti in acciaio. Volto noto dell’imprenditoria locale, ma pure della politica: a Travagliato era stato anche assessore e consigliere comunale, come il fratello Fausto. Aveva 85 anni.

Nelle scorse ore i figli Eleonora, Paolo e Alberto, che hanno preso le redini dell'azienda, hanno dovuto dire addio anche alla loro mamma. Moglie e madre, ma anche cittadina benvoluta e stimata, Rosa Giulia Cadei si è spenta all'età di 79 anni.