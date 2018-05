Monossido dalla stufa: intossicati padre, madre e due figli

Una vacanza che poteva finire in tragedia e davvero, un brutto, bruttissimo, risveglio per una famiglia bresciana in vacanza in Trentino. Tutto a causa del malfunzionamento di una vecchia stufa a legna, lasciata accesa sabato notte.

Mentre dormivano, la casa di Roncone sul Chiese, dove la coppia di coniugi e il loro bimbi si trovavano in villeggiatura, si è riempita di monossido di carbonio. Al risveglio, domenica mattina, la famiglia si è subito accorta che qualcosa non andava: tutti accusavano i sintomi di un'intossicazione e si sono precipitati in ospedale, a Tione.

Tutti e 4 sono stati ricoverati e curati in camera iperbarica: per nessuno di loro, per fortuna, gravi conseguenze. Proprio dal nosocomio è partita la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti per bonificare l'appartamento con ventole e aspiratori.