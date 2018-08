Maxi-investimento sulla sicurezza: 250.000 euro per varchi e telecamere

Maxi-investimento sul tema della sicurezza per il Comune di Roncadelle guidato dal sindaco Damiano Spada: come scrive il Giornale di Brescia, la giunta ha da poco approvato una delibera d'indirizzo che prevede lo stanziamento di 250mila euro per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza cittadino.

I primi 100mila euro sono già disponibili, gli altri arriveranno (magari partecipando a un bando regionale): nel dettaglio, l'operazione “legge e ordine” prevede l'installazione di cinque nuove telecamere attrezzate per la lettura delle targhe, e che saranno posizionate in altrettanti varchi tra i più importanti del paese (sono otto in tutto gli accessi a Roncadelle).

Certo non finisce qui: il passaggio successivo è l'installazione e il posizionamento di telecamere di ultima generazione in grado di catturare immagini ad alta definizione. Queste, anche se il numero preciso non è ancora stato comunicato, saranno posizionate invece nelle zone più frequentate e delicate della cittadina.

E quindi si pensa ai parchi, nelle zone commerciali, in alcune delle strade principali, magari a scuola o all'oratorio. Lotta dura a vandali e spacciatori: sono queste le “categorie” che negli ultimi mesi hanno creato più problemi. Presto per loro la vita sarà più difficile: saranno controllati giorno e notte dai nuovi occhi elettronici.