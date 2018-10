Uomo armato e ubriaco, panico a scuola: bambini chiusi in classe dalle maestre

“Ci sono dei drogati in mensa, voglio portare via mio figlio”: questo è quanto avrebbe detto il padre di circa 40 anni che lunedì pomeriggio si è presentato, completamente ubriaco e armato di un coltello, alle scuole elementari Gianni Rodari di Via Palmiro Togliatti a Roncadelle. Non è successo niente, e per fortuna nessuno si è fatto male: l'uomo è stato fermato grazie all'intervento (decisivo) di un bidello, e poi accompagnato in caserma dai carabinieri. E' stato ovviamente denunciato.

Tutto è successo poco prima delle 16, quando manca poco al suono dell'ultima campanella pomeridiana. Qualche mamma è già in arrivo, per recuperare la prole: ma su tutti è impossibile non notare quell'uomo sulla quarantina, e visibilmente alterato, che entra dritto a scuola e comincia a sbraitare contro tutti.

Se la sarebbe presa prima con gli insegnanti e poi con i dirigenti scolastici: voleva a tutti i costi portare a casa proprio figlio con qualche minuto d'anticipo. Il motivo è ancora oscuro, ma come anticipato pare che abbia riferito della presenza di alcuni tossicodipendenti nella mensa della scuola. Una storia assurda, e sicuramente inventata.