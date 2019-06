Roncadelle: rissa tra residenti e nomadi, identificato anche il terzo aggressore

E’ stato individuato il terzo aggressore della lite verificatasi lo scorso 13 giugno tra appartenenti del campo e residenti della zona. Assieme ad altri due uomini che vivono nel campo avrebbe brutalmente colpito - con pugni e schiaffi - un 44enne residente in via Ghislandi, mandandolo in ospedale con un trauma cranico.

Per questo motivo, è stato notificato un ulteriore foglio di via obbligatorio dal comune di Roncadelle della durata di anni 3. Il provvedimento è stato adottato al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione del fatto che il medesimo risulta avere a suo carico precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio e contro la persona.