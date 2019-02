Pony abbandonato e legato a un cancello a ridosso della Tangenziale: è caccia al responsabile

Un giovane pony di sesso femminile è stato trovato a Roncadelle, abbandonato e legato con una corda al cancello di un terreno agricolo che si affaccia sullo svincolo della Tangenziale Sud di Brescia. A notare l'esemplare, nella prima mattinata di sabato, è stato un automobilista di passaggio: l'animale si trovava nei pressi della rotonda che conduce al centro commerciale Elnòs. Immediata la chiamata al 112: sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale di Roncadelle, diretti dal comandante Luca Treccani, e i carabinieri della locale stazione.

Le indagini

Agenti e militari hanno subito constatato che il pony era in buone condizioni, nonostante avesse passato la notte all'addiaccio. Stando a quanto finora ricostruito, l'animale sarebbe stato abbandonato nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 2, per il momento da ignoti. Non ha segni né di maltrattamenti né di denutrizione, per questo chi indaga non esclude che il pony sia stato rubato e poi abbandonato in seguito a qualche complicazione. Pochi però gli elementi a disposizione, anche perché la zona non è sorvegliata da telecamere.

Mentre gli agenti cercano informazioni utili per risalire al proprietario, il pony ha già trovato una casa, seppur provvisoria: di lei si sta prendendo cura un agricoltore del paese e lunedì sarà visitata dai veterinari dell'Ats.