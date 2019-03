Stop ai nomadi in paese: barriere di cemento per non farli entrare

La “strategia” di Roncadelle per tenere lontani i nomadi dalla zona del palazzetto e del centro sportivo: delle barriere di cemento all’ingresso dei parcheggi, così che i camper e le roulotte non possano entrare e “campeggiare”. Lo scrive il Giornale di Brescia: la soluzione, come specificato dal vicesindaco Paolo Lucca, è ovviamente temporanea. Il prossimo passo sarà l’installazione di apposite sbarre permanenti, che impediscano gli accessi “indesiderati”.

L’area in questione è compresa tra Via Di Vittorio e Via Dalla Chiesa: era stata occupata abusivamente da un campo nomadi, poi sgomberato dal Comune. I nomadi al momento si sono spostati solo di qualche chilometro: se mai dovessero tornare in paese, il municipio fa sapere che verrà immediatamente un’ordinanza di sgombero, con possibile uso della forza pubblica in caso non venisse rispettata.

La barriere temporanee altro non sono che dei grossi e pesanti jersey di cemento che appunto impediscono l’accesso alle aree che già in passato erano state occupate. La questione nomadi a Roncadelle tiene banco da tempo: lo scorso ottobre alcuni cittadini avevano addirittura denunciato il Comune e la Polizia Locale.