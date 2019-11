Marito e moglie litigano nel parcheggio, lui si accascia per un malore

Il litigio, le urla, poi il panico per l'improvviso malore: sono stati attimi drammatici quelli vissuti da due coniugi, domenica pomeriggio nel pressi del parcheggio del centro commerciale "Brescia 2000" di Roncadelle.

La dinamica completa dei fatti è ancora da accertare. I due - un uomo di 58 anni e una 66enne - avrebbero iniziato a litigare in macchina verso le 15.30: il marito, cardiopatico, ha accusato un improvviso malore ed è sceso dalla vettura, accasciandosi a terra.

In suo soccorso sono sopraggiunti diversi passanti, che hanno subito chiamato il 112 e aiutato sia il 58enne sia la moglie, sotto shock per quanto accaduto. Dopo l'arrivo dell'ambulanza, entrambi i coniugi sono stati trasportati al Città di Brescia in forte stato di agitazione. Le condizioni del marito non dovrebbero destare preoccupazione.