Ladri "cannibali" devastano le auto in sosta: rubano ruote e fari, perfino un volante

Ladri “cannibali” a Roncadelle: davvero un risveglio da dimenticare per almeno una decina di residenti tra Via Talenti e Via Terracini. Nella notte tra venerdì e sabato una banda di professionisti ha fatto razzia tra le auto parcheggiate: sono stati rubati dei pezzi pregiati, probabilmente per essere rivenduti sul mercato nero.

L'ipotesi è che siano entrati in azione dei banditi esperti, abili nella meccanica e in grado in pochi minuti di intervenire chirurgicamente per alleggerire le vetture. Il dettaglio della prima ora racconta addirittura di un volante rubato, ruote e specchietti retrovisori, fari e paraurti.

Dell'accaduto sono già stati informati i carabinieri, al lavoro per cercare di risalire agli autori dei furti. A differenza di quanto accaduto a Sanpolino, dove pare si sia trattato di atti vandalici fini a se stessi, questa volta i ladri sapevano cosa cercare e dove colpire. E la conta dei danni purtroppo è soltanto all'inizio.