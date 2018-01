Proposta di matrimonio al centro commerciale: proietta un video e le chiede di sposarlo

Forse la velocità non è il suo forte, ma non manca certo di creatività: ha chiesto la mano della sua fidanzata facendo proiettare un video nel negozio Ikea del centro commerciale Elnòs di Roncadelle. L'insolita e decisamente creativa proposta è arrivata dopo 9 lunghi anni di relazione, quando ormai nessuno, forse nemmeno la fidanzata Katia, ci credeva più.

Una proposta decisamente originale, che sembra uscita dalle pellicole romantiche hollywoodiane, ma è completamente made in Brescia, in Lumezzane per la precisione. Per architettarla e metterla in pratica Francesco Albertini si è avvalso della collaborazione degli amici e del personale del negozio, ma pure della sua mamma, che recita un ruolo da coprotagonista nel 'film' girato per chiedere la mano di Katia.

Il video della proposta