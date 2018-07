Elnòs: nuovo allarme incendio nel giorno dell'addio a IperCoop

Tutte le attenzioni erano concentrate all'ultima apertura dell'IperCoop prima della serrata definitiva, e, come spesso accade, è scattato un allarme, e gli altoparlanti hanno diffuso il messaggio di immediata evacuazione. È stata una mattinata decisamente movimentata quella di ieri presso il centro commerciale Elnòs di Roncadelle.

Erano le 11:10 quando un sensore antincendio posizionato nella zona ristoro ha fatto scattare l'allarme e gli immediati messaggi che invitavano i clienti a lasciare il centro. A differenza di altre volte, l'allarme è durato solo un paio di minuti, durante i quali però molte persone si sono ordinatamente messe in fila per uscire, forse perché memori dell'incendio dello scorso 31 marzo. Molte altre persone invece, ignare di tutto, non si sono accorte di nulla.

Il tutto mentre nell'IperCoop gli ultimi clienti approfittavano dello sconto del 20% su tutta la spesa, l'ultima nel punto vendita prima della chiusura. Tra l'amarezza di alcuni (che non si capacitano del perché l'avviso di chiusura non sia stato comunicato con più anticipo, almeno ai soci), e la serenità di altri (che continueranno a essere clienti Coop in città, in via Corsica, via Mantova, via Veneto o nel futuro nuovo supermercato di via Dalmazia), gli scaffali lentamente si svuotavano.