Coltello alla gola e minacce di morte: la furia si scatena per 20 euro

Una storia di rabbia e violenza, alcol e droga, emarginazione sociale: un bresciano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, martedì sera ha minacciato di morte, brandendo un coltello, la madre 61enne che non gli avrebbe consegnato tutti i soldi promessi. All’origine del raptus di follia, l’ultimo di una lunga serie, una dipendenza da droga pesante mai risolta nel tempo.

L’episodio si è verificato in una palazzina di Via San Bernardino a Roncadelle: sono stati i familiari della vittima ad allertare il 112. Il 42enne è stato fermato prima che potesse fare del male alla madre. E’ stato arrestato per maltrattamenti. I militari erano già intervenuti in quella casa, più e più volte negli ultimi anni.

Coltello e minacce di morte

Mai si era arrivati a una denuncia: forse l’amore di mamma, troppo grande anche per un figlio drogato e violento. Quando sono arrivati i carabinieri, l’uomo la stava ancora minacciando, coltello in mano. Non senza fatica è stato disarmato e fatto calmare. Il 42enne è attualmente disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

A scatenare il raptus i 20 euro che la madre gli avrebbe consegnato: dovevano essere 40, dopo che lui aveva svolto qualche lavoro in casa e in giardino. Ma pare che la madre non li avesse con sé, e che gli avesse chiesto di aspettare il giorno dopo. Circostanza che l’ha fatto letteralmente impazzire, complice anche l’alcol che aveva in sangue. Ancora una volta. Fino alle (meritate) manette.