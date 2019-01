Pessime condizioni igieniche e muffa sul cibo: nei guai bar bresciano

Nei guai un bar di Roncadelle, a seguito di un controllo degli uomini della polizia di stato della Questura di Brescia. Nel locale, situato all'interno del centro commerciale 2000, gli agenti hanno trovato alimenti mal conservati e, in alcuni casi, pure ricoperti da muffa.

Il blitz è scattato all'alba, nei giorni scorsi è ha permesso di accertare le pessime condizioni igieniche del bar. Il locale era chiuso, ma al suo interno c'erano i due gestori - due uomini nordafricani- sorpresi a dormire proprio all'interno dell'esercizio commerciale.

Dopo la segnalazione all'Ats, per i proprietari sono scattate multe per diverse migliaia di euro. Non solo: è stata sospesa l'autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti.