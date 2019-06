Roncadelle: rissa tra residenti e nomadi, divieto di ritorno per due Sinti

Il Questore di Brescia ha emesso due provvedimenti di divieto di ritorno, nel comune di Roncadelle, per la durata di anni 3, nei confronti dei due sinti denunciati dai Carabinieri di Roncadelle per lesioni personali e minacce.

La denuncia era scattata dopo la brutale aggressione a un 44enne residente in via Ghislandi, nei pressi dell’area occupata dai nomadi. Tutto era accaduto nella serata di giovedì 13 giugno: Il 44enne stava rientrando in casa con la famiglia, quando era rimasto coinvolto nella discussione già in corso con altri residenti. All'origine della lite, pare, la musica ad alto volume con cui gli abitanti del campo stavano festeggiando un compleanno. Dalle parole, alle botte: il 44enne sarebbe stato colpito al volto e al capo con schiaffi e pugni.

Il provvedimento è stato adottato al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione del fatto che i due sinti hanno precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro le persone.