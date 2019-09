Giovane mamma scompare nel nulla: di lei nessuna notizia da 10 giorni

È sparita nel nulla dopo essere uscita dalla casa di alcuni parenti che abitano a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Da ormai una decina di giorni non si hanno più notizie di Romina Pezzotta, 35enne di Pontevico.

Anche l'auto - una Lancia Ypsilon- che la donna avrebbe usato per raggiungere la vicina stazione e salire su un treno che l'avrebbe portata nella Bassa, è sparita nel nulla.

Parenti e forze dell'ordine la cercano ormai da 10 giorni, ma di lei sembra non esserci alcuna traccia. A preoccupare e far temere il peggio c'è anche un post che la giovane donna, madre di due figlie piccole, ha condiviso sulla sua pagina Facebook:

"Quando non ci sarò più, non cercatemi dietro al marmo freddo di una tomba, ma tra le rose. Quando non ci sarò più cercatemi nelle foto, cercatemi fra i miei libri, fra le mie poesie, le mie canzoni, fra la mia musica. Cercatemi fra tutte le cose che amo di più, perché solo in queste cose, troverete la mia anima"

Romina è alta un metro e sessanta, ha i capelli e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un abito nero, un giubbino di jeans con perline e un paio di scarpe bianche. Chiunque l'avesse vista o avesse informazioni utili può rivolgersi alle forze dell'ordine.