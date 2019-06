Pescatore trovato morto nell'Oglio: la vittima è il 76enne Romano Salvetti

Sono state due donne che passeggiavano sulla ciclopedonale, mercoledì mattina, ad accorgersi del cadavere che galleggiava in mezzo al fiume, appoggiato sulle rocce: è stato trascinato per circa 200 metri dalla corrente. Non è chiaro il motivo del decesso: nessun segno di violenza sul corpo, quindi nemmeno un incidente. L’ipotesi più accreditata (e credibile) è quella di un malore improvviso.

La tragedia non lontano da casa

E’ morto così il 76enne Guerriero Romano Salvetti, pensionato da qualche anno ma pescatore provetto da una vita intera: anche mercoledì mattina, poco più tardi dell’alba, si era trasferito con canne da pesca, retino e attrezzature lungo il fiume Oglio, in località Plemo, non lontano da casa, in territorio di Esine ma al confine con Piancogno.

Qui purtroppo ha esalato il suo ultimo respiro: i suoi attrezzi sono stati recuperati, come sempre, appoggiati alla staccionata della pista ciclopedonale. E il suo corpo senza vita avvistato e raccolto a 200 metri di distanza. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: la centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza di Pisogne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per recuperare il corpo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: l’acqua in quel tratto non è alta, insomma si tocca, ma la corrente può essere infida e pericolosa. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che avrebbero confermato già in tarda mattinata la morte naturale. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 8.

Salvetti, come tutte le mattine o quasi, si era messo gli stivaloni per andare a pescare in mezzo al fiume, con l’acqua ben oltre le ginocchia. In paese lo conoscevano in tanti: meno di un anno fa aveva perso la moglie. Lo piangono i figli Mariarosa e Gianluigi: giovedì sera (alle 19) è stata programmata una veglia funebre, alla Casa del commiato Panighetti di Via Chiosi, i funerali saranno invece celebrati venerdì pomeriggio, alle 15 nella parrocchiale di Piamborno.