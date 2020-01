Per chi getta i mozziconi a terra 300 euro di multa: la misura shock di Rogno

Tolleranza zero a Rogno per chi sporca strade e parchi con i mozziconi di sigarette: il sindaco è stato tra i primi ad aderire alla campagna lanciata dalla trasmissione Mediaset ‘Striscia la Notizia’ per far applicare la legge del 2016 che punisce il diffuso malcostume