Gita al lago con la fidanzata, ma guida senza patente: folle fuga dalla polizia

Senza patente in fuga sulla Gardesana: è stato intercettato dagli agenti della Polizia Locale il 42enne residente a Botticino che, domenica pomeriggio mentre si trovava in compagnia della fidanzata, ha cercato di evitare un posto di blocco e di fuggire districandosi tra le auto in movimento lungo la trafficata Ss45bis.

Era inevitabile che venisse preso, sono bastati pochi minuti: finalmente controllato dagli agenti, che hanno potuto verificare fosse sprovvisto di patente. Non per una dimenticanza: il documento di guida gli era stato infatti ritirato per guida in stato di ebbrezza. Avrebbe potuto riaverla il mese prossimo.

Il condizionale è d’obbligo, perché adesso è cambiato tutto: non solo la sua auto è stata sequestrata, sottoposta a fermo amministrativo fino a nuovo ordine. Ma anche la sua patente, come da norma, è stata revocata: dunque è come se dovesse ricominciare da capo, e quindi dovrà rifare anche l’esame di guida, di teoria e pratica.