Scende dall'auto e crolla a terra: quando lo trovano era morto già da 2 ore

Era già morto da almeno un paio d'ore quando l'hanno trovato steso a terra, in Via Repubblica a Roè Volciano: a dare l'allarme una signora che abita in zona, intorno alle 8.30, non appena uscita di casa. La vittima di quello che quasi sicuramente è un malore, probabilmente un aneurisma cerebrale, è un 56enne residente a Desenzano del Garda.

La sua auto è stata ritrovata a poca distanza, con la portiera ancora socchiusa. I residenti dicono di averla vista parcheggiata già alle 6 del mattino. L'ipotesi è quella che si sia sentito male e poi sia sceso dalla macchina. Ma sono bastati pochi passi per cadere a terra, inerme.

Nella caduta ha battuto la testa, provocandosi anche una vistosa ferita. Sul posto si sono precpitati gli operatori dell'Anc Valle del Chiese, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Conferma arrivata poco dopo con l'automedica arrivata da Montichiari. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Salò.