Il fiume era "arrabbiato", 12enne ucciso dalla corrente troppo forte

L'acqua era troppo alta, la corrente troppo forte, eppure Hamza El Amrani, a dispetto del consiglio dell'amichetto, ha deciso di tuffarsi ugualmente, forse per dimostrare di non avere paura, di essere coraggioso. L'azzardo, purtroppo, è costato carissimo. Il giorno dopo la scomparsa del 12enne di Roè Volciano c'è spazio per il dolore, che prende il posto della disperazione provata da parenti e amici all'arrivo della notizia.

Il tuffo fatale è avvenuto intorno alle 16. Hamza e un amico sono scesi dal ponte di Pompegnino, in via Ponte Chiese, lungo il sentiero che porta fino al fiume, a poche centinaia di metri dall'abitazione della famiglia marocchina che da tempo abita a Roè. Nonostante il tentativo di dissuasione dell'amico, Hamza si è tuffato.

Subito l'amico che era con lui ha capito che era in difficoltà. Quando non l'ha più visto emergere, è corso dalla madre del coetaneo che, uscendo in mezzo alla strada, ha chiesto aiuto. A fare la telefonata al 112 è stata una donna che passeggiava con i propri cani. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia locale, Volontari del Garda, sommozzatori e Protezione civile.

Il grande dispiegamento di forze purtroppo non è servito: il corpo di Hamza El Amrani è stato ritrovato - grazie all'elicottero che sorvolava la zona - a quattro chilometri di distanza, a Villanuova, adagiato contro le grate nel fiume dietro il supermercato Italmark. Al momento del recupero del corpo, avvenuto a fatica, sul posto c'erano pare e madre del ragazzino, assieme alla sorellina di 10 anni e al fratello di 19.