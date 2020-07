Pioggia e vento: un fiume d'acqua sommerge la pizzeria

Il maltempo in Valsabbia non ha risparmiato i Tormini e Roè Volciano: strade chiuse e deviazioni obbligatorie, e pure lo storico Giro Pizza di Via Bellini in gran parte sommesso da un fiume d'acqua, conseguenza della tempesta che si è abbattuta sulla zona (e sul Garda) poco dopo mezzogiorno. “Questa è la situazione, ho tutto il locale sommerso”, fa sapere il titolare.