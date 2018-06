Portato via dalla corrente del fiume, bimbo muore annegato

È morto sotto gli occhi di un amico. Trascinato via dalla corrente e con i soccorsi che si sono rivelati inutili: a perdere la vita un bimbo di 12 anni, annegato mentre stava facendo il bagno nel fiume Chiese vicino al ponte di Pompegnino, a Roè Volciano. La tragedia si è consumata in pochi istanti: intorno alle 16 è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, un'eliambulanza e anche i familiari che hanno seguito le operazioni di ricerca.

Il sottile filo di speranza si è spezzato in poco meno di tre ore: il corpo senza vita del piccolo, di origini marocchine, è stato trovato attorno alle 19 a Villanuova Sul Clisi, 4 km più a Sud dal luogo dove il 12enne è stato trascinato via dalla corrente del fiume, mentre giocava con un coetaneo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.