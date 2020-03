Rischio Coronavirus, parrucchiera ricoverata al Civile: contattati i clienti

Una parrucchiera di Rodengo Saiano è stata ricoverata all'ospedale Civile di Brescia, a causa di una polmonite con sintomi attribuibili al Coronavirus. Secondo quanto riporta Bresciaoggi, l'Ats avrebbe già rintracciato, grazie all'aiuto della donna e di una sua collega, i clienti che hanno frequentato il salone negli ultimi giorni.

Il negozio è stato chiuso per precauzione. I familiari della donna ricoverata, le cui condizioni non sembrano destare preoccupazione, sono in quarantena nella loro abitazione, così come quelli della collaboratrice: stanno bene e non presentano sintomi da contagio e, pertanto, non sono stati sottoposti a tampone.