Caffè, cappuccini e droga: chiuso il bar, arrestato per spaccio il titolare

Bar chiuso per ferie? No, per droga. Succede a Rodengo Saiano. Il locale - secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine - era un abituale punto di ritrovo di spacciatori e il titolare non avrebbe fatto nulla per arginare lo scambio di droga. Anzi, sarebbe stato lo stesso proprietario a cedere stupefacenti ai clienti.

Nei guai è finito il proprietario del bar 'Il Faro': lo scorso 30 maggio, durante un servizio di controllo della Guardia di Finanza, è stato arrestato per cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Oltre alle manette è scattata la sospensione dell'attività. Il provvedimento emesso dal Questore di Brescia è stato notificato martedì mattina: per i prossimi trenta giorni il bar resterà chiuso.