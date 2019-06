Bimbi maltrattati e insultati: le accuse alle maestre, due 28enni e una 25enne

E' la "La spiaggia delle tartarughe" di Rodengo Saiano l'asilo convenzionato finito al centro dell'inchiesta della Polizia di Stato, che vede sotto accusa tre giovani maestre per maltrattamenti aggravati su bambini, immortalati dalle telecamere posizionate all'interno della scuola.

A finire nei guai due insegnanti di 28 anni e una 25enne. La consegna dell'ordinanza di custodia cautelare dell'obbligo di firma è avvenuta quando le tre donne non si trovavano all'interno della struttura. La procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, misura non concessa dal Gip che ha deciso per un provvedimento più lieve.