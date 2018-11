Dispersa nei campi per un'intera notte: era scomparsa durante una passeggiata

Maria Lopez si era allontanata di corsa mentre passeggiava con un'amica nella campagna di Roccafranca e di lei si era persa ogni traccia. L'allarme era scattato immediatamente, martedì mattina: per ore i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale avevano cercato la 48enne di origine colombiana, setacciando tutta l'area circostante il laghetto di via Francesca, punto dove la donna aveva cominciato a correre dileguandosi nella campagna.

Le ricerche non avevano portato al suo ritrovamento: proprio mentre cresceva l'ansia dei famigliari, la donna ha fatto spontaneamente ritorno a casa, all'alba di mercoledì. Dopo aver passato una notte all'addiaccio, vagando per le campagne della zona, la 48enne, madre di una ragazza di 25, ha percorso la via di casa.

La donna era in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute, ed è quindi stata accompagnata al Civile di Brescia per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.