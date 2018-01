Sorprende i ladri, padrone di casa li affronta imbracciando un badile

Ha affrontato i ladri imbracciando un badile, ed è riuscito a farli fuggire. L'episodio risale a lunedì sera, a Roccafranca, in un'abitazione al civico 42 di Via Donizetti. Sono passate da poco le 18 quando il proprietario, in casa da solo, sente dei rumori sospetti, che non aveva mai sentito prima.

Ci vuole poco per capirlo: ci sono i ladri in casa. Sente chiudere una porta, si trova faccia a faccia con i ladri che stanno passando in corridoio. Istintivamente ha cercato di placcarne uno, ma questo è fuggito di corsa insieme al complice.

Il proprietario è sceso allora dalle scale della cantina e ha raggiunto il garage. Qui si è attrezzato: ha preso un badile e ha puntato dritto all'auto che stava ancora ferma appena fuori, dove all'interno c'era un terzo complice a fare da palo, e dove i ladri in fuga sono saliti al volo.