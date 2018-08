Fuori di sé, prende a calci e pugni panchine e pali della luce: notte di follia in paese

Nottata di pura follia mercoledì a Roccafranca: un uomo residente in paese ha letteralmente seminato il panico in via San Gervasio e Protasio. Completamente fuori di sè, ha cercato di distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro: panchine, pali, paletti stradali. Una scena che ha spaventato, e parecchio, gli avventori di un bar e i residenti della zona, attirati in strada dalle urla dell'uomo.

Prima se la sarebbe presa una panchina di plastica che avrebbe rotto con calci, pugni e pure morsi, poi ha preso di mira un lampione e alcuni paletti, infine si è accasciato a terra. Immediata la chiamata al 112: sul posto un'automedica e la Croce Verde di Orzinuovi. Dopo averlo calmato, lo hanno trasportato in ospedale, a Chiari: è stato medicato e ricoverato in psichiatria.