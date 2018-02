Orrore in piazza: uccidono un coniglio e lo lanciano su un albero

Macabro ritrovamento nella mattinata di domenica nel centro di Roccafranca: il corpo senza vita di un coniglio è stato ritrovato sui rami di uno degli alberi di piazza Europa. Autori del folle e crudele gesto, pare, un gruppo di ragazzi del posto.

Dopo aver catturato il malcapitato animale, lo avrebbero brutalmente ucciso per poi lanciarlo sopra a uno degli alberi che circondano il palazzo del comune. Immediato l'intervento del sindaco, che ha provveduto a far rimuovere il povero coniglio. Indagini in corso per cercare di identificare i responsabili.