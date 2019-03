Auto si schianta nel fosso, ragazza estratta dalle lamiere

Ha perso il controllo della sua utilitaria, per cause ancora da chiarire, finendo fori strada e terminando la corsa in un fosso che scorre lungo la Provinciale 72. L'incidente è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 8.30, a Roccafranca, vittima una 19enne del paese.

Un impatto piuttosto violento: prima di ribaltarsi nel fosso, la Ypsilon ha urtato anche alcuni alberi. Per liberare la giovane della lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco: una volta estratta dall'abitacolo, è stata trasportata all'ospedale di Chiari, per le cure del caso. Per lei un forte spavento e seri traumi, ma pare nulla di grave: è stata ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, che ha raccolto i rilievi. Ancora da chiarire le cause all'origine dell'improvvisa sbandata, ma una cosa è certa: la 19enne avrebbe fatto tutto da sola.