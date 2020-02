Stroncato da una grave malattia, tutto il paese piange il suo farmacista

Una vita passata indossando il camice bianco, dispensando consigli e medicinali: Roberto Cuccia, storico farmacista di Provaglio d'Iseo, si è spento nei giorni scorsi. Combatteva contro una malattia, che alla fine se l'è portato via a soli 63 anni.

Sono in molti a ricordarlo, per la cortesia e la professionalità, con cui ha servito i clienti dell'antica farmacia Cuccia. Dietro al bancone da sempre, tutti lo ricordano per la disponibilità e la bontà d'animo: "Una mesta notizia ha rattristato la nostra comunità. Ci ha lasciato una grande persona, un grande professionista", così viene ricordato sui social network.

"Un uomo di grande spessore umano, forte sensibilità e travolgente energia", questo il ritratto degli amici. "Sei stato la nostra guida ed esempio di umiltà e buon cuore. A noi il compito di proseguire questo cammino mantenendo vivo il tuo ricordo", hanno scritto i dipendenti della farmacia Cuccia. L'ultimo saluto martedì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Provaglio.