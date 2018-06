"Servo buono e fedele del Signore": il commosso ricordo per don Roberto

Ci sarà anche il vescovo di Brescia ai funerali di don Roberto Baldassarri, storico parroco gardesano morto improvvisamente, a 75 anni: e Pierantonio Tremolada non sarà un semplice spettatore, ma il religioso che celebrerà l'omelia funebre.

In tanti ricordano con affetto don Roberto. Classe 1943, nato e cresciuto a Valvestino, aveva studiato ed era stato ordinato sacerdote in provincia di Roma, nel 1971. Per quasi 30 anni è rimasto lontano da casa, sul lago ci è tornato solo nel 2000.

E' stato parroco a Gargnano, Bogliaco, Navazzo, Sasso e Musaga, Muslone, infine anche a Limone. Anche i sacerdoti e i consigli pastorali dei paesi che Baldassarri ha seguito hanno voluto lasciare un messaggio in sua memoria.

“Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”: così recita il necrologio, che annuncia anche i funerali per mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Gargnano.