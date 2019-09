Stroncata da un male incurabile, ragazzina muore a soli 17 anni

Sono attesi in tantissimi, martedì pomeriggio a Castenedolo, per l'ultimo saluto alla giovanissima Roberta Fanti, stroncata da una terribile malattia a soli 17 anni. Lo scrive il Giornale di Brescia: la piccola Roberta aveva combattuto come una leonessa, fino all'ultimo e finché le forze glielo hanno concesso. Ma si è dovuta arrendere.

La ricordano gli amici, i compagni di scuola, la sorella Valentina, mamma Sabrina e papà Francesco. Negli ultimi mesi un vero calvario, dentro e fuori dall'ospedale. Fino alla triste notizia, che nessuno avrebbe mai voluto accadesse.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale del paese. Il corteo funebre partirà dalla Casa del commiato Treccani di Via XV Giugno.