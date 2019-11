Allevamento degli orrori: mucche morte nella stalla, scarafaggi nelle cisterne del latte

Allevamento degli orrori smascherato dai carabinieri forestali di Brescia, in campo solo pochi giorni fa a Robecco d'Oglio, comune del Cremonese al confine con la nostra provincia.

Molti bovini erano malati e mai sottoposti alle cure necessarie: vivevano immersi nei loro escrementi ed erano tenuti in alcuni box insieme alle carcasse di animali morti e in avanzato stato di decomposizione. Questo è quanto hanno trovato i militari una volta entrati nella struttura. Ma non è tutto: i locali adibiti alla conservazione delle cisterne del latte raccolto erano invasi dagli scarafaggi.

Il blitz nello stabilimento, dove venivano allevati circa 400 bovini, è scattato grazie a una segnalazione per maltrattamento di animali inoltrata dall'associazione animalista Lav (Lega anti vivisezione).

Venti vacche da latte sono state sequestrate, mentre per le altre 380 è scattato il fermo sanitario e l’affido al Sindaco di Robecco d'Oglio. Le ipotesi di reato per i due titolari dell’allevamento sono: maltrattamento e abbandono di animali.