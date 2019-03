Operaio e poliziotto, ma per finta: spray puzzolente per rubare in casa

Di recente era già successo a Palazzolo sull'Oglio, e più o meno con le stesse modalità: non si contano poi i casi simili in altre zone della provincia. L'ultimo giovedì mattina a Rivoltella: la vittima un anziano che per poco non è stato truffato da un sedicente (e finto) agente di Polizia Locale accompagnato da un altrettanto sedicente, e altrettanto finto, tecnico del gas.

Lo scrive Bresciaoggi: si sono presentati in casa fingendo un controllo. Il primo, appunto, vestito da agente di polizia, il secondo invece travestito da operaio. All'anziano, che a quanto pare abita da solo, hanno chiesto di poter verificare un'eventuale perdita di gas. Un film già visto, e che al pensionato è parso sospetto.

La truffa dello spray

Tanto da minacciarli di chiamare i carabinieri. Una circostanza che li ha fatti subito scappare a gambe levate, e senza lasciare traccia. O meglio, una traccia c'è stata: una vigorosa spruzzata di spray puzzolente, la tecnica truffaldina per far credere al proprietario che la perdita di gas effettivamente c'era, e che quindi era meglio lasciare la casa per evitare ogni rischio.

Non è andata così, per fortuna: l'anziano ha mangiato la foglia ed è riuscito ad allontanare i malviventi. Della cosa sono già stati informati i carabinieri. E come sempre, la raccomandazione delle forze dell'ordine è quella di stare sempre attenti, e in caso di sospetti chiamare subito il 112.