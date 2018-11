Ragazzo travolto e ucciso dal treno: una tragedia avvolta nel mistero

Rimane ancora avvolta nel mistero la morte del giovane di circa 30 anni (e probabilmente polacco) trovato senza vita sui binari sabato mattina a Desenzano del Garda, in territorio di Rivoltella, lungo la linea ferroviaria Brescia-Verona: è stato il macchinista di un treno che transitava in quel momento ad accorgersi del cadavere e a dare l'allarme.

Dell'accaduto se ne sta occupando la Polizia ferroviaria: potrebbero essere queste le ore decisive per l'identificazione del corpo, straziato dalla violenza dell'impatto. Gli investigatori sembrano propendere ancora per l'ipotesi di un incidente: sarebbe stato investito da un treno ma accidentalmente, e non per la volontà di togliersi la vita.

Si presume fosse polacco perché solo poche ore prima era stato identificato proprio dagli agenti della Polfer: con sé però non aveva i documenti. Lo screening delle sue impronte digitali è già stato inviato all'ambasciata polacca, che a breve dovrebbe riuscire a confermarne l'identità.

La notizia del ritrovamento ha comunque lasciato sotto shock la comunità desenzanese, ma non è la prima tragedia sui binari accaduta in zona. A seguito dei primi accertamenti medico-legali si attendono adesso anche gli esiti dell'autopsia, da cui si potrebbe risalire anche al momento esatto del decesso.