Neonato intrappolato nell'auto sotto il sole: salvato dai vigili del fuoco

Lunghi minuti di paura nel parcheggio di un centro commerciale di Rivoltella, frazione di Desenzano: giovedì mattina un neonato di soli 3 mesi è rimasto intrappolato nell'abitacolo dell'auto della mamma, sotto il sole cocente. Tutto per una distrazione.



La giovane donna, dopo essere scesa dalla macchina e aver preso il passeggino dal baule, ha chiuso il portellone. Nella fretta si sarebbe però dimenticata di togliere le chiavi dal cruscotto: è scattato il sistema centralizzato che ha bloccato le portiere, 'imprigionando' il piccolo all'interno dell'auto.

In preda al panico, la donna avrebbe cominciato a urlare, chiedendo aiuto ai passanti e ai commercianti. Poi la chiamata al 112. Sarebbero passati una ventina di minuti prima che i Vigili del Fuoco arrivassero sul posto e forzassero le portiere per liberare il piccolo e consegnarlo alla sua mamma. Il neonato è stato visitato dal pediatra e poi trasportato in ospedale, in codice giallo, per essere sottoposto ad alcuni accertamenti.

L’episodio si è verificato attorno alle 10,30 nel piazzale del polo commerciale di Viale Agello. Oltre ai Vigili del Fuoco, la centrale operativa del 112 ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa.