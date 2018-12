Auto 'vola' in mezzo alla rotonda, poi si schianta contro un albero

RIVA DEL GARDA. Nella notte tra Natale e Santo Stefano, verso le 4.30, un'auto proveniente da viale Trento ha invaso la rotatoria all'altezza della stazione degli autobus, finendo la propria corsa contro l'ulivo in centro all'aiuola.

La squadra dei vigili del fuoco di Riva è intervenuta per i soccorsi con un'autobotte e l'automezzo dotato di pinze idrauliche. I due occupanti dell'auto - che non sono rimasti feriti in modo grave - erano già stati presi in cura dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con l'ambulanza.

I vigili hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area e il veicolo, per poi ripulire dai detriti la sede stradale. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale.



Fonte: Trentotoday.it