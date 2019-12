Terrore mentre cammina in strada: tentano di rapinarlo con pistola e bastoni

Alto Garda. È stato avvicinato da due ragazzini, che hanno subito tentato di strappargli la borsa della palestra. Poi, dopo aver opposto resistenza, si è visto minacciare con due bastoni e una pistola (che poi si è rivelata finta). È accaduto venerdì 13 dicembre, verso le 18:30, in via Grez a Riva del Garda, dove sono intervenuti carabinieri e polizia. I due responsabili sono stati identificati e denunciati per tentata rapina.

La vittima, un ragazzo residente in provincia di Trento, vedendo l'arma è scappata, riuscendo a fermare un'auto di passaggio, che l'ha accompagnato in caserma per fare denuncia. Nel frattempo una Volante del commissariato ha fermato i due minori, trovandogli addosso la pistola giocattolo e un bilancino di precisione.

Durante una perquisizione nell'abitazione dei due ragazzini sono poi stati trovati gli indumenti usati nel corso del tentativo di rapina e l'arma finta. Grazie all'operazione congiunta di agenti e militari, i responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.



Fonte: Trentotoday.it