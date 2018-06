Si abbuffano al ristorante di lusso, scappano e svaligiano una boutique

Vicenda da film poliziesco quella conclusasi, a Riva del Garda, con la denuncia di due giovani, uno campano l'altro bresciano, per una serie di episodi criminali. Protagonisti un 28enne di Benevento, in servizio come cameriere a Riva, ed un 23enne pluripregiudicato di Gavardo.

La sera del 26 giugno, i due avrebbero speso la bellezza di 180 euro in uno dei più prestigiosi ristoranti della cittadina gardesana, salvo poi scappare senza saldare il conto. Sono stati inseguiti dai dipendenti del ristorante, ma si sono dileguati senza lasciare traccia. Poco dopo messo a segno un furto in un boutique rubando quattro borse da donna, per un valore di 300 euro.

I carabinieri di tutto l'Alto Garda si sono messi sulle tracce dei due fuggitivi, bloccati poco dopo ad Arco. Nell'Opel Corsa sulla quale viaggiavano sono stati trovati arnesi da scasso ed un coltello da cucina. I due sono stati denunciati a piede libero, ma non potranno più mettere piede a Riva: è stato infatti emesso un divieto di ritorno da Magistrato di Sorveglianza, che valuterà anche gli arresti domiciliari per il 23enne bresciano.



