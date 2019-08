Cane muore tra atroci sofferenze: nello stomaco veleno e lamette da barba

Alto Garda. "Il 26 luglio si è verificato un caso particolarmente crudele di uccisione di un cane, un giovane pastore scozzese maschio, nel cui stomaco l'autopsia ha rivelato la presenza di lamette da barba. In attesa dei risultati degli accertamenti di laboratorio, si raccomanda la massima attenzione e collaborazione": a dare l'annuncio è il comune di Riva del Garda

All'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Trento gli accertamenti continuano: il corpo dell'animale, morto tra terribili sofferenze, mostra anche segni di un probabile avvelenamento: "Non è dato sapere con certezza dove il cane abbia ingerito (come si sospetta) il boccone avvelenato contenente le lamette da barba - continua la nota del Comune -, una possibilità è che sia accaduto al parco delle case Itea in piazza Contini, dove il proprietario quel giorno si è fermato assieme al cane".

Nel frattempo, sono state avviate le indagini della polizia locale del Corpo intercomunale Alto Garda e Ledro: gli agenti raccomando la massima attenzione e, nel caso di avvistamenti di sospette esche avvelenate, di segnalarle il prima possibile (telefono 0464 900200).