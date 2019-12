Pastore tedesco trovato morto nel giardino di casa: è stato avvelenato

Alto Garda. E' stato ritrovato senza vita in giardino e la necroscopia effettuata dal veterinario non lascia dubbi: avvelenamento. Questa la causa della morte di una femmina di pastore tedesco, a Riva del Garda, nella frazione di Albola. Lo rende noto il Comune, che invita i residenti ad alzare il livello dell'attenzione sul fenomeno. Il proprietario, del resto, era già stato preso di mira in passato ed altri suoi cani erano stati vittime di avvelenamento.

Le indagini sono in corso, come spiega il Comune. "Nel ricordare - si legge nella nota - che provocare per crudeltà o senza necessità sia la morte, sia sofferenze a un animale costituisce reato, e facendo presente che simili atti comportano gravi rischi anche per la salute e l’incolumità delle persone, si raccomanda, nel caso del rinvenimento di un sospetto boccone avvelenato, oppure della morte del proprio animale per sospetti bocconi avvelenati, o anche del verificarsi di una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, di rivolgersi tempestivamente a un medico veterinario".

Fonte: Trentotoday.it