Auto si ribalta in mezzo alla strada, donna estratta dal parabrezza

LAGO DI GARDA. Nella giornata di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant'Alessandro, poco distante da Riva del Garda, per il ribaltamento di un'automobile.

Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato un'auto adagiata sul fianco con all'interno la conducente, che era già tenuta sotto controllo dai sanitari giunti sul posto pochi minuti dopo l'incidente.

Hanno quindi proceduto a mettere in sicurezza l'area, stabilizzare la vettura e tagliare il parabrezza per permettere ai sanitari di estrarre la conducente dall'abitacolo. Fortunatamente, la donna non è in gravi condizioni.



Fonte: Trentotoday.it