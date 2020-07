A tutta velocità tra le barche in gara: inseguimento e multa di 3.800 euro

Una multa di 3800 euro per aver sfrecciato tra le barche in regata al lago di Garda. È quanto si è 'beccato' nei giorni scorsi un 42enne altoatesino dopo essere stato fermato, per violazione di due norme del codice della navigazione, dalla squadra acque interne della Polizia di Stato di Riva, che gli ha contestato anche altre violazioni.

Le violazioni e l'inseguimento

Mentre si stava svolgendo l'ultima parte della prima regata post-covid, l'uomo, a bordo di un potente acquascooter, ha sfrecciato a forte velocità tra le barche dei tanti turisti presenti. Viste le condizioni meteo e considerato che in quel momento, oltre alla gara, vi erano in acqua molte imbarcazioni, la pattuglia ha deciso di bloccarlo anche per evitare pericoli alle altre persone.

L'acquascooter da Limone si stava dirigendo verso Gargnano e il gommone degli agenti si è messo all'inseguimento per poi riuscire, dopo alcuni minuti, a fermare l'uomo al centro del lago. A seguito del controllo sul titolo di guida e sui documenti del mezzo, è anche emerso che il 42enne non aveva un titolo valido per la conduzione del natante. Inoltre, indossava un giubbotto antishock e non uno, omologato, idoneo al salvataggio.

