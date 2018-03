Non dichiara ricavi per 700mila euro: grossi guai per una farmacia

LAGO DI GARDA. Quasi 700mila euro di ricavi ed oltre 100mila euro di Iva: sono queste le cifre contestate dalla Guardia di Finanza ad una parafarmacia di Riva del Garda, che per ben due anni non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

"La società è stata individuata attraverso un’analisi di rischio di carattere economico-finanziaria, condotta sulla base degli elementi acquisiti sul territorio - spiega la Tenenza di Riva del Garda - Dall’incrocio dei dati sono emerse evidenti anomalie ed in particolare l’assenza di ricavi dichiarati al Fisco".

In breve la parafarmacia vendeva i propri prodotti emettendo regolare scontrino, in modo da non insospettire i clienti, salvo poi non registrare gli scontrini in contabilità. Una mossa che ha permesso all'attività commerciale di non pagare le imposte dirette e l’Iva per due anni, ma che alla fine è stata facilmente smascherata.



