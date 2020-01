Si schianta sui cavi prima di aprire il paracadute: muore base jumper

ALTO GARDA. Tragico lancio dell'ultimo dell'anno per un base jumper russo, morto durante un volo con la tuta alare sui monti sopra Riva del Garda. Lo sportivo, cinquantenne, si era lanciato insieme ad un amico dalla Corna Frea sul Monte Rocchetta poco prima di mezzogiorno, orario prediletto da chi pratica questa disciplina per via delle calde correnti ascensionali.

Il base jumper sarebbe finito contro i cavi dell'alta tensione, con il paracadute ancora chiuso. Questo, almeno, quanto ha comunicato ai soccorritori l'amico che, una volta atterrato alla spiaggia di Punta Lido, ha dato l'allarme.

Immediate le ricerche da parte dell'Area operativa del Trentino meridionale del Soccorso Alpino. Ricerche che si sono concluse, purtroppo, con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo. La salma è stata trasportata in elicottero a Riva del Garda.

Fonte: Trentotoday.it