Quando le auto bruciano di notte: lo strano caso del doppio rogo in pochi minuti

Strano caso a Riva del Garda, dove - nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre - si sono verificati due distinti incendi d'auto in pochi minuti. I Vigili del Fuoco sono stati allertati attorno alle 2.30 per un primo rogo: giunti sul posto hanno trovato il proprietario che, in autonomia, aveva già spento le fiamme con un estintore. Ingenti i danni al veicolo.

Nemmeno il tempo di rientrare in caserma e la sirena è suonata per un altro veicolo in fiamme. Questa volta l'auto si trovava in un garage ed è rimasta completamente carbonizzata. I Vigili del Fuoco hanno scongiurato il pericolo che il rogo potesse propagarsi al box vicino, dove era parcheggiato un camper. In accordo con le forze dell'ordine, è stato chiesto l'intervento dell'ufficiale provinciale dei Vigili del Fuoco per accertare le cause dei due roghi.

Fonte: Trentotoday.it