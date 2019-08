Messe sataniche al cimitero: l'ombra di riti blasfemi tra tombe e cunicoli

Messe sataniche al cimitero di San Francesco di Paola di Via Iacopo Gussago a Brescia: l'ennesimo caso è stato smascherato lunedì mattina dal custode. Lo scrive Bresciaoggi: a quanto pare i cultori del demonio si sono fatti vivi, ancora una volta, nelle notti di sabato e domenica. Scavalcano il cancello, raggiungono la scala che porta ai loculi del sotterraneo: è qui che consumerebbero i riti blasfemi.

Tracce di riti blasfemi?

Questo è quanto sarebbe stato ritrovato all'alba di lunedì: bicchieri di carta e plastica riempiti d'acqua e candele e lumini ormai spenti, ma posizionati in modo tale da ricordare una sorta di rituale. In passato erano state recuperate anche bottiglie vuote di superalcolici.

Dell'accaduto è già stata informata la Polizia locale, che sta già indagando: gli agenti sono già stati sul posto per un sopralluogo, e per scattare fotografie. L'ipotesi è quella di un gruppo di giovani, scalmanati o meno: che l'abbiano fatto solo per divertimento, oppure che invece ci credano davvero, questo è ancora tutto da dimostrare.

Niente telecamere

Non ci sono indizi in merito al loro passaggio notturno: le telecamere di videosorveglianza interne, infatti, sono fuori uso a causa del maltempo. Mentre non ci sono occhi elettronici puntati verso l'esterno. L'ultimo blitz del genere risalirebbe a un paio di mesi fa. Ma come detto in passato ce ne sarebbero stati altri, e in più occasioni.

Tra sabato e domenica lumini e bicchieri per il presunto rito sono stati ritrovati non lontano dalle tombe delle Ancelle della carità, dove sono seppellite le suore. Voluta o meno, è una circostanza che rende ancora più blasfema una situazione piena di punti interrogativi e domande senza risposta.