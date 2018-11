Brescia, operaio investito dal treno: ritardi fino a 2 ore | 23 novembre 2018

A cinque ore dall'incidente in cui ha perso la vita un operaio di 35 anni, travolto da un treno a Rondelle, continuano i disagi alla circolazione ferroviaria.



Il traffico è interrotto tra Rovato e Brescia, sia per l'alta velocità sia per la linea tradizionale. I ritardi per i treni a lunga percorrenza arrivano fino a due ore, costretti su percorsi alternativi.



Si attende il via libera dell'autorità giudiziaria, che ha imposto lo stop per permettere i rilievi della Polizia Ferroviaria.