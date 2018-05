Primo, secondo e cocaina: arrestato per spaccio il titolare di un ristorante

Blitz della Polizia Locale tra il Carmine e San Faustino: sono stati arrestati i gestori (entrambi senegalesi) del ristorante che negli ultimi tempi si era fatto conoscere non per i suoi piatti, ma per la droga che veniva venduta dietro il bancone. In manette il titolare del locale, un 44enne, e il suo “aiutante”, di 40 anni: processati per direttissima, sono stati condannati a 1 anno di reclusione.

Da tempo la situazione veniva monitorata dagli agenti: il continuo viavai di persone sospette, molte di queste riconosciute come consumatori o tossicodipendenti, non ha fatto altro che accendere i riflettori sul ristorante all'angolo tra Via Capriolo e Via delle Battaglie.

Funzionava più o meno così: l'aiutante intercettava i clienti per strada, nelle vie e nei vicoli adiacenti. Poi li portava al ristorante, dove poi veniva allertato il titolare: l'uomo usciva dal locale per salire le scale di casa sua, proprio di fianco, e poi tornava indietro con la droga, sempre cocaina.

L'aiutante e il cliente quindi si allontanavano dal ristorante, e completavano lo scambio (di soldi e droga) in angoli bui a poca distanza. Quando gli agenti della Locale hanno varcato la soglia, il titolare nascondeva in tasca circa 2000 euro in contanti, considerati il provente dell'attività di spaccio.

A seguito di successiva perquisizione domiciliare, sono state recuperate una ventina di dosi di cocaina da mezzo grammo pronte per essere spacciate. Erano state nascoste nell'incavo di un faretto sulle scale. La festa è finita: per tutti e due sono scattate le manette.